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​В Ханты-Мансийске пройдет конкурс семейных спектаклей

Конкурс семейных спектаклей пройдет в Ханты-Мансийском театре кукол

​В Ханты-Мансийске пройдет конкурс семейных спектаклей
Иллюстрация: телеграм-канал "Югра официально"

В Ханты-Мансийском театре кукол в пятый раз пройдет конкурс семейных спектаклей «Варежка». В этом году свои постановки покажут 20 команд: родители и дети, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«На создание уникальных спектаклей папам, мамам и братьям с сестрами было дано два месяца. За это время они написали сценарий, смастерили кукол и декорации, подобрали музыку и костюмы. Сейчас юные и взрослые театралы рисуют афиши и репетируют свои миниатюры уже на сцене. В этом им помогают артисты, режиссеры, художники», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет 26 марта в 12:00 в Ханты-Мансийском театре кукол. Посмотреть онлайн-трансляцию финала може в соцсетях учреждения.


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Сегодня в 16:37, просмотров: 130, комментариев: 0
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