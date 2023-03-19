Конкурс семейных спектаклей пройдет в Ханты-Мансийском театре кукол

В Ханты-Мансийском театре кукол в пятый раз пройдет конкурс семейных спектаклей «Варежка». В этом году свои постановки покажут 20 команд: родители и дети, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«На создание уникальных спектаклей папам, мамам и братьям с сестрами было дано два месяца. За это время они написали сценарий, смастерили кукол и декорации, подобрали музыку и костюмы. Сейчас юные и взрослые театралы рисуют афиши и репетируют свои миниатюры уже на сцене. В этом им помогают артисты, режиссеры, художники», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет 26 марта в 12:00 в Ханты-Мансийском театре кукол. Посмотреть онлайн-трансляцию финала може в соцсетях учреждения.