Фестиваль Северной лиги КВН пройдет в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 1 апреля состоится фестиваль Северной лиги КВН, который откроет сезон текущего года. Участники мероприятия выступят на сцене Центра искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске.

На фестивале соберутся команды КВН из российских регионов и Ближнего Зарубежья. «В этом году участие в Северной лиге примут более 17 команд, игравших в сезонах прошлых лет, и дебютанты сезона 2023 года. В Ханты-Мансийске соберутся участники из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Костаная (Республика Казахстан), Челябинска, Самары, Екатеринбурга, Можги, Омска, Норильска, Нефтекамска, Сургута и Ханты-Мансийска», - рассказали в пресс-службе окружного правительства.

Фестиваль появился в Югре в 2001 году. Многие участники, пройдя Северную лигу, получили возможность участвовать в телевизионных лигах популярной игры. Например, команда «Северяне» одержала победу в Международной и Первой лигах КВН, а в 2021 году попала в Высшую лигу КВН.