В Ханты-Мансийске готовятся к соревнованиям по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с ПОДА

В Ханты-Мансийске пройдет чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлонному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, об этом рассказал глава города Максим Ряшин.

«Приглашаю горожан поддержать команду России и гостей из республики Беларусь, укрепить свой боевой дух и зарядиться положительными эмоциями», – поделился глава Ханты-Мансийска в своем телеграм-канале.

В столицу Югры съехались порядка 100 сильнейших лыжников и биатлонистов из 15 регионов страны, а также спортсмены из Республики Беларусь. Гостей турнира приветствовала тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.

Так же на время проведения соревнований для школьников будет организован бесплатный проезд общественного транспорта по некоторым городским маршрутам.