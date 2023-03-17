В ДТП в Ханты-Мансийском районе скончался 50-летний водитель

Накануне, 16 марта, на автодороге «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе произошло ДТП с летальным исходом. По предварительной информации, 50-летний водитель «Nissan» столкнулся с двигающем во встречном направлении автомобилем во время обгона.

«На 19 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе, 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Nissan», по предварительным данным, при совершении маневра «обгон», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «УАЗ», под управлением 52-летнего мужчины», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб и еще двое – получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.