Жители Ханты-Мансийска смогут оценить постановку, которую создала нейросеть

В кукольном театре Ханты-Мансийска горожане увидят спектакль, созданный нейросетью. Постановка называется «Любовь, длящаяся вечно: путешествие Дженни и Алекса» – искусственный интеллект «NEuro-LOVE» взял на себя роль драматурга, сценографа, композитора и художника. Премьера состоится 17 марта.

В спектакле расскажут о человеческих отношениях, свободе, рамках и любви. После показа публика может остаться и обсудить постановку.

Отметим, что Ханты-Мансийский кукольный театр стал одним из первых в стране, кто решил обратиться к нейросети при создании спектакля. Первый подобный опыт применили в 2022 году в Москве.