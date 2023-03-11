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В столице Югры построят приют для бездомных животных

В 2024 году в Ханты-Мансийске откроется приют для безнадзорных животных

В столице Югры построят приют для бездомных животных
Фото: vk.com/ano_darimzhizn

В Ханты-Мансийске в 2024 году планируют открыть приют для бездомных животных, примерная стоимость которого составляет 100 миллионов. Об этом в ходе прямого эфира с губернатором Югры рассказал глава города Максим Ряшин.

«В 2022 году начались работы по строительству приюта для безнадзорных животных в Ханты-Мансийске, произведены работы по проектированию и ограждению площадки. В этом году планируется завершить постройку вольеров и площадки для выгула, третий этап завершится осенью 2024 года», — сообщил мэр.


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11 марта в 17:04, просмотров: 1100, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
11 марта в 19:41
При слове «приют» сразу возникает ассоциация приюта для детей-сирот, что построил в 1871 году в Тюмени тамошним купцом Трусовым. При этом Трусов сам финансировал проект приюта и церкви при нем и выделил на строительство личные 20 тысяч рублей, получив предварительного благословления брата царя Александра I Владимира, отчего приют и назвался в дальнейшем Владимирским. Находится он ныне в двух шагах от Центральной площади Тюмени и является памятником архитектуры и культуры. После реставрации он передан Тюменско-Тобольской епархии, потому что при приюте уже вдовой купца Трусова была построена церковь. Строительство приютов для детей на частные купеческие деньги было тогда делом обычным и богоугодным и купцы не скупились, строя приюты, как архитектурные памятники. Впрочем, и на другие общественные нужды купечество и отечественные капиталисты того времени тоже жертвовали немало своего капитала. И не только на церкви и приюты, но и на школы для рабочих, на картинные галереи ( пример «Третьяковка»), строили театры, библиотеки, больницы и так далее и тому подобное. Многие капиталисты и купцы вышли из крестьян, тем более вышли из староверов, которые властью не были никогда обласканы и развращены. Поэтому неожиданно став богатыми, и даже очень богатыми, они считали, что это богатство не принадлежит им лично. Поэтому возникало такое у них. меценатство и благотворительность, благодаря которой и возникли такие явления, как Владимирский приют для детей сирот в Тюмени. Через этот приют за двадцать лет (1871-1892 г,г.) прошли 405 воспитанников, которым приют дал ремесло и специальность для дальнейшей адаптации в обществе.
К чему это все я говорю? Как известно, революция 1905 года была устроена либералами. А Фёдор Достоевский сказал, что «Либералы это самые главные враги России». Аксиома, не требующая доказательств. Поэтому две революции: 1905 г. и февральская 1917 года по сути были либеральные, что и привело к уничтожения и Российской империи и одновременно отечественного капитализма. В результате чего исчезло и меценатство, и благотворительность. Ибо прозападные капиталисты удавятся, но ни копейки не дадут денег, ни на приюты, ни на театры, ни на больницы и тд и тп. Пример? Пожалуйста! Наши современные российские капиталисты. Эти Либералы- миллиардеры лучше построят себе яхты, купят футбольный клуб или замок в Англии- Франции, чем пожертвуют денег на детский дом, или дом для людей преклонного возраста.
Даже приют для бездомных собак в Югре и то будут строить на деньги налогоплательщиков. Это позор! Такие проекты должны быть реализованы за счёт наших мультимиллионеров и миллиардеров. Как благотворительная акция. Нужно создать Фонд или общество защиты животных и Попечительский совет при нем. И все миллиардеров записать принудительно в это Общество и в Попечительский совет. И все.
Россия, оказывается вторая после Германии в мире внесла в Конституцию страны норму о защите животных. Мы столь богаты, что может конституционно защитить домашних животных? Получается, что да.
Между тем, уже подсчитали, что в каждом субъекте РФ находится до 20 тысяч бездомных собак. Уже подсчитали, что для строительства приюта для бездомных собак с центром стерилизации и ветклиникой на 220 «собачек» требуется по минимуму 22 млн рублей. Уже подсчитали, что для строительства приюта гуманного содержания (без стерилизации) бездомных псов требуется 10 млн рублей по минимуму.
Уже принят алгоритм работы с бездомными собакам «отлов- стерилизация - вакцинация- выпуск». Уже подсчитано, что в каждом субъекте необходимо построить 4-5 типовых на 220 «собачек» приюта.
Уже ведомство господина Кобылкина (бывший Губернатор Ямала) рассчитывает сколько потребуется денег из федерального бюджета на реализацию этой конституционной нормы в РФ.
Между тем отдельные субъекты уже строят приюты по цене 50-60 млн рублей, вместо скромных 22 млн рублей.
Вот Ханты-Мансийск и господин Максим Ряшин как его Мэр замахнулись на 100 млн рублей бюджетных денежек. Похоже, что он решил построить дворец или архитектурный шедевр для содержания «хантейских». бездомных псов.
Между тем, многие социальных объекты в Югре ещё ждут своего часа. Как не вспомнить тот же сургутский Дом Пионеров, который не попал по финансированию: ни в конституционную норму о «приюте для Пионеров» , ни в поле зрения меценатство и благотворительности «местных купцов и капиталистов» Сургута и Югры.
Между тем строительство собачьих приютов это же Клондайк для нечистых на руку чиновников и бизнесменов. Да зоозащитники должны наблюдать за процессом освоения бюджетных денег. Но они юридически бесправны и без прокурора им не обойтись.
Защита домашних животных дело нужное и хочется сделать его как можно лучше. Но афоризм всех времён и народов: «хотели как лучше, получилось как всегда» имеет место быть. Ибо есть серьезные опасения, что одни будут «отлавливать- стерилизовать- вакцинировать-выпускать», а другие будут плодить новых бездомных собак, выпуская их на улицы городов и посёлков.
Мне кажется, что при таком раскладе мы ликвидируем бездомных собак в городах и поселениях. Будет только «собачий конвейер по отлову, стерилизации, вакцинации, чипированию» собак, который будет работать в режиме 7/24 и пожирать громадные бюджетные деньги, включая коррупцию при строительстве и при содержании этих несчастных псов. А результата на будет. А что делать, если у муниципалитета не будет денег содержание собак в приюте и в одной клетке будет по двадцать голодных исхудавших псов. Значит надо иметь защищённые статьи в местном бюджете?
Вроде никогда такой «собачей проблемы» не было и вот опять.

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