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​Свыше 100 лыжников и биатлонистов приедут на соревнования в Ханты-Мансийск

Более 100 лыжников и биатлонистов выступят на всероссийских соревнованиях в Ханты-Мансийске

​Свыше 100 лыжников и биатлонистов приедут на соревнования в Ханты-Мансийск
Фото: pixabay

В Ханты-Мансийске с 14 по 23 марта пройдут Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также Кубок Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в соревнованиях примут свыше 100 лыжников и биатлонистов из разных регионов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба окружного департамента физкультуры и спорта.

«Заявки на участие в соревнованиях пришли из 12 регионов России: Алтайского, Пермского, Приморского краев, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Югры и Беларуси», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Югру на Чемпионате представят Дмитрий Баталов и Маргарита Максимова из Сургута, Марсель Камалов из Белоярского района и Алексей Шабалин из Сургутского.

Отмечается что Ханты-Мансийск впервые с 2010 года примет Национальный Чемпионат по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с инвалидностью Состязания пройдут в двух спортивных классах: LW2–9 и LW10–12. В первенстве будут участвовать спортсмены 15–19 лет, в чемпионате – старше 20 лет.

Лыжники будут состязаться в биатлонных и лыжных гонках на коротких (спринт), средних и длинных дистанциях классическим и свободным стилями.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 59, комментариев: 0
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