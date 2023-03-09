Более 100 лыжников и биатлонистов выступят на всероссийских соревнованиях в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске с 14 по 23 марта пройдут Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также Кубок Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в соревнованиях примут свыше 100 лыжников и биатлонистов из разных регионов России и Белоруссии, сообщает пресс-служба окружного департамента физкультуры и спорта.

«Заявки на участие в соревнованиях пришли из 12 регионов России: Алтайского, Пермского, Приморского краев, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Югры и Беларуси», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Югру на Чемпионате представят Дмитрий Баталов и Маргарита Максимова из Сургута, Марсель Камалов из Белоярского района и Алексей Шабалин из Сургутского.

Отмечается что Ханты-Мансийск впервые с 2010 года примет Национальный Чемпионат по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с инвалидностью Состязания пройдут в двух спортивных классах: LW2–9 и LW10–12. В первенстве будут участвовать спортсмены 15–19 лет, в чемпионате – старше 20 лет.

Лыжники будут состязаться в биатлонных и лыжных гонках на коротких (спринт), средних и длинных дистанциях классическим и свободным стилями.