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​В Ханты-Мансийске водитель сбил подростка на «зебре» и скрылся

Подросток угодил под колеса автомобиля в Ханты-Мансийске - водитель с места скрылся

​В Ханты-Мансийске водитель сбил подростка на «зебре» и скрылся
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

В Ханты-Мансийске утром накануне, 27 февраля, произошло ДТП с пострадавшим подростком. Авария случилась на ул. Чехова. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 39-летний водитель Mitsubishi, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество в движении и сбил 15-летнего подростка.

«В нарушение ПДД водитель покинул место происшествия. Спустя 2 часа несовершеннолетний обратился за медицинской помощью в окружную клиническую больницу», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции призвали водителей снижать скорость в местах возможного появления пешеходов, быть внимательными и предпринимать дополнительные меры безопасности.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в коорых 2 человека получили травмы.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 108, комментариев: 0
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