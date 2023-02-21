Мэр столицы Югры рассказал, что влияет на прирост населения в городе

Население Ханты-Мансийска скоро дойдет до отметки в 110 тысяч человек. Об этом сообщает ugra-news со ссылкой на главу города Максима Ряшина.

По словам мэра югорской столицы, положительный прирост населения произошел благодаря миграции и высокому уровню рождаемости. К данному моменту в столице насчитывается более 108 тысяч жителей.

Ряшин подчеркнул, что в городе активно ведется строительство соцобъектов – развитие инфраструктуры идет на перспективу. Темпы строительства жилых домов тоже стараются держать на уровне прошлого года.

«По итогам 2022 года построено более 110 тысяч квадтратных метров. Показатель объема ввода жилья на одного человека в два раза превышает окружной и выше, чем в среднем по стране», – добавил градоначальник.

Напомним, что ранее глава Сургута Андрей Филатов рассказал, что за прошлый год население города пополнилось на 6000 человек и теперь составляет более 400 тысяч.