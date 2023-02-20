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​Жителя Ханты-Мансийска осудят за убийство и ряд других преступлений

Житель Ханты-Мансийска предстанет перед судом за убийство знакомого ради денег

​Жителя Ханты-Мансийска осудят за убийство и ряд других преступлений
Фото: СУ СКР по ХМАО

В Ханты-Мансийске завершилось расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении ряда преступлений: убийстве, угрозе убийством, разбое, покушении на мошенничество и на кражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый приехал к своему знакомому, проживающему на территории гаражно-строительного кооператива «Обь» в Ханты-Мансийске.

«Воспользовавшись доверием потерпевшего, он зашел в помещение, где совершил убийство мужчины, сопряженное с разбойным нападением. Затем он обыскал жилье, похитил мобильный телефон потерпевшего и принадлежащие ему денежные средства на сумму свыше 2,7 млн. рублей», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Скрывшись с места преступления, обвиняемый через мобильный банкинг оформил заявку от имени потерпевшего на получение кредита на 1 миллион рублей, но при проверке личности заявку отклонили. Тогда югорчанин попытался перевести со счета потерпевшего деньги. Сотрудники банка, заподозрив мошенничество, отклонили и эту операцию.

Следствие также установило, что ранее обвиняемый вывез за пределы города свою знакомую и угрожал ей убийством.

Весь период следствия обвиняемый находился под стражей. Вину в совершении преступлений он не признал, а на завершающем этапе следствия - признал лишь частично. Несмотря на это, следователи собрали достаточную доказательственную базу. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 198, комментариев: 0
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