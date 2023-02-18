Фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Ханты-Мансийске этим летом

В Ханты-Мансийске предстоящим летом пройдет всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В нем примут участие более двух тысяч учащихся сузов и вузов со всей страны, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Всего будет отобрано 350 человек разных возрастов из разных регионов. Добровольцам предстоит помогать по 12 направлениям, среди них — логистика, медиаволонтерство, концертно-административная деятельность, работа с участниками, жюри фестиваля и официальными гостями. Ребята, ставшие волонтерами, пройдут специальное обучение и практико-ориентированные тренинги», - говорится в сообщении канала.

Присоединиться к фестивалю в качестве волонтеров могут все желающие старше 14 лет. Подать заявку можно на портале ДОБРО.РУ. Заявки принимаются до 17 апреля.