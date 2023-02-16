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В Ханты-Мансийске ночью сыграют во «Что? Где? Когда?»

Игра «Что? Где? Когда?» растянется в Ханты-Мансийске на всю ночь

В Ханты-Мансийске ночью сыграют во «Что? Где? Когда?»
Фото: pixabay

В Ханты-Мансийске 18-19 февраля пройдет 12-часовой интеллектуальный марафон по популярной игре «Что? Где? Когда?». Мероприятие стартует в 20.00 и завершится в 8 утра, сообщает Ugra-tv.

«В турнире примут участие 16 команд, еще можно отправить заявку, но стоит поторопиться. Почему ночью? Днем у каждого могут найтись свои дела, а ночью все обычно спят. Конечно, в игре будут паузы и большие перерывы», - рассказал журналистам один из организаторов марафона, директор Центра имиджевых проектов и мероприятий ЮГУ Алексей Снигирев.

Команды сыграют в спортивную версию интеллектуальной игры. К участию приглашаются школьники, студенты, сотрудники предприятий и организаций региона.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 148, комментариев: 0
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