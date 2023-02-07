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В Ханты-Мансийске увеличилось число новых заболевших ковидом

129 человек заболели коронавирусом в Югре за минувшие сутки

В Ханты-Мансийске увеличилось число новых заболевших ковидом
Фото: pixabay

В 13 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 129 новых случаев коронавируса. Как и в предыдущие дни, большинство пациентов в Сургуте - 55. Также число новых заболевших увеличилось в Ханты-Мансийске - до 26. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 7 новых случаев ковида.

На момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 – пневмония, уточнили в окружном оперштабе.

Выздоровели за сутки 175 человек, за весь период пандемии – 252 795 югорчан. Умерли за весь период 2 606 пациентов с коронавирусом.


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Сегодня в 12:45, просмотров: 121, комментариев: 0
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