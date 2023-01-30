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Шесть участков дорог отремонтируют в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске приведут в порядок 1,8 километра дорог по нацпроекту

Шесть участков дорог отремонтируют в Ханты-Мансийске
Фото: Дороги Югры

В 2023 году в Ханты-Мансийске отремонтируют шесть участков дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, обновят полотно на улицах Некрасова, Уральской, Краснопартизанской, а также на двух зонах на Энгельса, рассказали в Телеграм-канале «Дороги Югры».

«Особое внимание уделяется магистралям, которые ведут к социально значимым объектам. На этот раз дорожники отремонтируют подъездные пути к колледжу, школе №6, гостинице, в которой находится МФЦ», – добавили в ведомстве.

Общая протяженность шести участков – 1,8 километра. Строительно-монтажные работы начнут при устойчивых положительных температурах.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 64, комментариев: 0
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