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В десяти школах Ханты-Мансийска появятся экологические отряды

Экологические отряды «Лесной дозор» появятся в десяти школах Ханты-Мансийска

В десяти школах Ханты-Мансийска появятся экологические отряды
Фото: pixabay

В Ханты-Мансийске появится новое добровольческое школьное движение «Лесной дозор», сообщает телеграм-канал правительства Югры. Экологические отряды будут организованы в десяти школах окружной столицы. Благодаря проекту ребята будут учиться бережному отношению к природе, сохранению и защите экосистем природного парка «Самаровский Чугас».

Жители Ханты-Мансийска могут принять участие в формировании повестки следующего заседания «Лесного дозора». Предложения принимаются до конца февраля на почту samchugas@mail.ru.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 77, комментариев: 0
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