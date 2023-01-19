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В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней

В Ханты-Мансийске выставили на продажу квартиру с бронированными окнами и хохломской росписью внутри

В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней
Фото: etagi.com

В Ханты-Мансийске выставили на продажу элитную квартиру, выполненную в стиле «деревянной избы с хохломской росписью и банькой». Вид на город из окна квартиры сопровождают панорамные окна с бронированными стеклопакетами. Собственник жилья оценил недвижимость в 19,9 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте одного из агентств недвижимости.

«Идеальное место для ценителей роскоши, традиций, комфорта, красоты и функциональности! Квартира разделена на зоны – сначала вы окунетесь в великолепие исконно русского жилища – огромный холл, выполненный в стиле деревянной избы с хохломской росписью и банькой, затем попадете в современную квартиру с дизайнерским ремонтом и мебелью, где с удобством может разместиться большая семья», – говорится в объявлении.

Отметим, что площадь квартиры составляет 135 кв. метров, а также в стоимость недвижимости входит машиноместо на 4 автомобиля площадью 73 кв. метров. Помимо этого, в квартире и на парковке установлено видеонаблюдение.


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Сегодня в 14:01, просмотров: 51, комментариев: 0
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