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Водитель из Ханты-Мансийска отправил в больницу другого автомобилиста

Нарушение правил привело к ДТП с пострадавшим в Ханты-Мансийске

Водитель из Ханты-Мансийска отправил в больницу другого автомобилиста
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

Нарушение правила проезда перекрестка привело к ДТП с пострадавшим. Авария случилась накануне, 16 января, на пересечении ул. Мира - Строителей. По данным окружной Госавтоинспекции, 28-летний водитель Toyota, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставил право в движении Volkswagen, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 43-летний водитель немецкой иномарки получил травмы.

Всего за сутки на дорогах Югры произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 58, комментариев: 0
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