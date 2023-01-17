Нарушение правил привело к ДТП с пострадавшим в Ханты-Мансийске

Нарушение правила проезда перекрестка привело к ДТП с пострадавшим. Авария случилась накануне, 16 января, на пересечении ул. Мира - Строителей. По данным окружной Госавтоинспекции, 28-летний водитель Toyota, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставил право в движении Volkswagen, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 43-летний водитель немецкой иномарки получил травмы.

Всего за сутки на дорогах Югры произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.