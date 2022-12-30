Два человека пострадали в массовом ДТП в Ханты-Мансийске

Массовое ДТП произошло в Ханты-Мансийске накануне, 29 декабря. Авария случилась в 21:40 в районе дома 5 «а» на ул. Мира. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 40-летний водитель Chevrolet Aveo, двигаясь по ул. Гагарина, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди Hyundai Solaris и столкнулся с ним. После этого водитель Chevrolet выехал на встречку, где врезался в автомобиль «ВАЗ» под управлением 51-летнего мужчины.

В результате аварии водители Hyndai и «ВАЗа» получили травмы.

Всего за минувшие сутки на югорских трассах произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.