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Лис залез в палатку к рыбакам из ХМАО, чтобы поживиться уловом

К рыбакам из столицы Югры в палатку залез лис и пытался присвоить себе их улов

Лис залез в палатку к рыбакам из ХМАО, чтобы поживиться уловом
Скрин видео В.Курганова

Лис попытался украсть мешок с щукой у рыбаков из Ханты-Мансийска. Лесной хищник кое-как пробрался в палатку к мужчинам и попытался присвоить себе их улов, но в первый раз его старания оказались тщетными. Но голодное животным не осталось.

«Со второй попытки ей все-таки удалось утащить мешок из палатки. А за лисовина не беспокойтесь, он был от души накормлен. И потом весь вечер с нами жерлицы проверял, сидя рядом, как собака домашняя», – написал один из рыбаков в паблике «НЕ» Типичный Ханты-Мансийск.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 131, комментариев: 0
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