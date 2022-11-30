Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» пройдет в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске с 9 по 11 декабря пройдет XXV выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской». Участие в ней примут региональные предприятия и предприниматели, которые представят колбасные изделия, продукцию из дикоросов, мясо птицы и рыбы, а также сувениры и сладости.

Одной из участниц выставки станет предприниматель из Нижневартовска, руководитель дизайн-студии «Iris» Ирина Быкова. Посетители выставки-ярмарки смогут оценить ее уникальные украшения «Ягоды Югры», сообщает телеграм-канал «Нижневартовск | Официально».

В рамках выставки-ярмарки пройдет конкурс. Местные производители смогут побороться за крупный приз – миллион рублей. Экспертное жюри и гости выставки-ярмарки определят победителей по следующим критериям:

Ольга Стафеева