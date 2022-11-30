В школах Ханты-Мансийска ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ

Школы Ханты-Мансийска закрываются на карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа, а школьники переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на директора департамента образования и науки ХМАО Алексея Дренина.

«В связи с подъемом острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом школы Ханты-Мансийска закрываются на восемь дней. Это не карантин, переводим детей на упреждающий дистант. Это местная санитарно-эпидемиологическая комиссия приняла такое решение», — рассказал Алексей Дренин журналистам информационного агентства.

В Роспотребнадзоре Югры отмечают, что в столице ХМАО наблюдается наибольший рост заболеваемости. Также эпидемический порог превысил Кондинский район. По состоянию на 29 ноября, образовательный процесс приостановлен в 30 детских садах 15 муниципалитетов и 13 школах шести муниципальных образований.