В Ханты-Мансийске нашли самый гигантский муравейник в РФ

В Ханты-Мансийске гигантский муравейник высотой почти два метра признали самым большим в границах города в России. Обнаружить муравейник удалось летом этого года. На месте планируют открыть экологическую тропу для туристов. Об этом «Вестнику» сообщил активист Евгений Печерица.

«Дождались ответа от реестра рекордов России. Теперь это официально самый большой муравейник в границах города… Уже обратился с этим вопросом к руководству природного парка «Самаровский чугас». Этот муравейник должен стать местом притяжения жителей и гостей города», – рассказал Евгений Печерица.

Ранее мохнатая шишка в столице Югры попала в Книгу рекордов России.