Иркутянка отправится на 10 лет в колонию за покушение на сбыт синтетики в столице ХМАО

В столице Югры районный суд признал виновной 34-летнюю жительницу Иркутска в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет. Злоумышленница проведет 10 лет в исправительной колонии общего режима за сбыт синтетики путем тайников-закладок.

Подсудимая устроилась закладчиком наркотических средств в одном из интернет-магазинов и в декабре 2021 года приехала в Ханты-Мансийск с целью сбыта синтетических наркотиков бесконтактным способом закладки за денежное вознаграждение.В январе 2022 года женщину поймали сотрудники правоохранительных органов.

«При личном досмотре, а также в ходе обыска по месту её временного проживания изъято более 90 граммов синтетических наркотиков. Также установлено местонахождение еще 3 «тайников-закладок» с наркотическими средствами в разных районах г.Ханты-Мансийска, которые она успела оборудовать», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее жительницу Урая осудили за сбыт наркотиков своим знакомым.