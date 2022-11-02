Нейрохирурги из Югры впервые выполнили операцию с применением нейрофизиологического мониторинга

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска впервые прооперировали пациентку с применением нейрофизиологического мониторинга. Женщина была доставлена в приемное отделение больницы с подозрением на инсульт. Однако компьютерная томография выявила обширную опухоль с выраженным отеком головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Врачи провели дообследование, которое показало расположение опухоли – лобно-теменные доли в глубинных структурах. Такие опухоли необходимо удалять хирургическим путем, но риск парализации у пациента велик из-за близости функционально значимых зон в участке мозга. Медиками было принято решение применить нейрофизиологический мониторинг.

«Этот аппарат подает электрический сигнал на вещество головного мозга и считывает ответ о его функциональном значении. При помощи высокотехнологичной методики мы теперь можем определить: какая часть мозга поражена опухоль, а какая ещё функционирует», – рассказывает врач-нейрохирург ОКБ Финат Утяшев.

Операция была проведена успешна. Пациентка на следующие сутки была переведена в отделение, где у нее начался ранний этап реабилитации.