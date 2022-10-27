Водитель и пешеход получили травмы в авариях в ХМАО

В ХМАО за минувшие сутки, 26 октября, в авариях пострадали водитель и пешеход, сообщает окружная Госавтоинспекция. Первое ДТП произошло на ул. Объездная в Нефтеюганске. 54-водитель LADA Largus не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде бетонного забора. В результате он был травмирован.

Вечером в Сургуте 63-летний водитель Renault наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на женщину-пешехода. Пенсионерка получила травмы.

«Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание на том, что ухудшение погодных условий неблагоприятно отражается на дорожной обстановке, в связи с чем водителям и пешеходам необходимо выбирать поведение исходя из дорожно-метеорологических условий», - подчеркнули в ведомстве.