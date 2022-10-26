Больше 100 тысяч рублей потеряла югорчанка в попытке снять порчу с золотых украшений

Жительница Ханты-Мансийска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что по совету подруги связалась с гадалкой, совершающей ритуальные практики удаленным способом. Помимо гадания на судьбу, ее заинтересовала чистка золотых украшений от проклятья.

«Воспользовавшись услугами транспортной компании, потерпевшая отправила в один из населенных пунктов Тульской области посылку, а в ней: постельное белье для «выкладывания дороги судьбы», конфеты – для раздачи в качестве милостыни и 4 золотых изделия на сумму почти 100 тысяч рублей для очищения от сглазов и избавления от порчи. Помимо этого она перевела за услуги мага 8,5 тысячи рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

После того, как гадалка получила посылку, она перестала выходить на связь. Жительница Ханты-Мансийска поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.