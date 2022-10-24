Фейерверк и концерт на Новый год отменят в Ханты-Мансийске из-за мобилизации

Власти Ханты-Мансийска решили отказаться из-за мобилизации от фейерверка, праздничного концерта на центральной площади и двух фестивалей на Новый год. Остальные праздничные мероприятия состоятся, сообщил глава города Максим Ряшин.

«После обсуждений с коллегами и представителями общественных организаций, приняли решение по изменению программы праздничных мероприятий [...] Откажемся в этом году от фейерверка, праздничного концерта на Центральной площади, фестиваля экстремальных видов спорта и "СПА фестиваля"», - написал Ряшин в своем телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что все мероприятия для детей, в том числе утренники и елки, пройдут в прежнем формате. Также город украсят к Новому году, а на площадях установят ледовые городки по мотивам произведений Александра Пушкина и Корнея Чуковского.

Ранее сообщалось, что 48% жителей ХМАО высказались за отмену масштабных новогодних гуляний в этом году.