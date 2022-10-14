Водитель «Нивы» учинил ДТП в Ханты-Мансийске, нарушив правила дорожного движения

ДТП с пострадавшим произошло утром накануне, 13 октября, на пересечении ул. Луговая и переулка Апрельский в Ханты-Мансийске. По данным Госавтоинспекции Югры, 36-летний водитель «Лады Нивы», поворачивая налево со второстепенной дороги, где разрешено движение только направо, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi Q7, который двигался по главной дороге.

Произошло столкновение, в результате которого пострадал водитель отечественной машины.

Всего за прошедшие сутки инспекторы зарегистрировали 3 аварии, в которых 3 человека получили травмы.