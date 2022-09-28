Жительница Ханты-Мансийска перевела мошенникам почти 3 миллиона рублей

В полицию Ханты-Мансийска обратилась 44-летняя местная жительница, которая перевела 2 миллион 735 тысяч рублей, чтобы «защититься» от мошенников, но стала жертвой обмана.

21 сентября с женщиной связалась якобы сотрудница ЦБ РФ и сообщила о намерении неизвестных похитить денежные средства с банковского счета пострадавшей. Разговор перешел в мессенджер, где злоумышленница рассказала о необходимости обналичить деньги и перевести их на «временный счет» для защиты от мошенников.

«На следующий день по указаниям незнакомки женщина отправилась в банкомат, где сняла 2 735 000 рублей. После чего, отправилась в другой банкомат, где перевела всю сумму на 7 разных счетов. Через некоторое время северянка попыталась связаться с представительницей банка, когда сделать это не удалось, женщина обратилась в полицию», — сообщили в УМВД Югры.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых.