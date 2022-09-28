16+
Логотип Сиапресс
USD  58,1756   EUR  55,9953  

Новости

Больше новостей
А вам нравится сургутский Биг-Бен?
Комментировать
0
Средняя зарплата в Сургуте приближается к 100 тысячам рублей, выяснило РИА Новости. А ваша?
Комментировать
0
Вы следите за новостями о частичной мобилизации?
Комментировать
0
Больше опросов

В Ханты-Мансийске сбили семилетнего пешехода на самокате

В столице Югры произошло очередное ДТП с несовершеннолетним пешеходом на самокате

В Ханты-Мансийске сбили семилетнего пешехода на самокате
Фото: unsplash.com

Накануне в Ханты-Мансийске пожилой водитель сбил семилетнего пешехода на самокате. По предварительной информации, ребенок получил травмы и был доставлен в окружную клиническую больницу.

«В 16:45 в районе дома 26 на улице Тихая в городе Ханты-Мансийск, 55-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» совершил наезд на семилетнего пешехода, переезжавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Водитель транспортного средства не пострадал», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за вчерашние сутки в регионе зарегистрировали два ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:31, просмотров: 133, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Умер Борис Моисеев 839
  2. В столице Югры окажут помощь семьям мобилизованных 814
  3. Как купить авиабилеты дешевле? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 706
  4. Сейчас начнется 632
  5. ​Создание особой экономической зоны в Нягани выходит на финишную прямую 555
  6. ​Клиенты ВТБ Мои Инвестиции теперь могут открывать субсчета на ИИС 510
  7. ​В Югре разрабатывают цифровой сервис для трудоустройства школьников 501
  8. В Сургутском районе ограничили движение авто из-за ненастья 304
  9. Что делать, если вашего сотрудника призвали на частичную мобилизацию? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 291
  10. Спортсмен из Сургутского района поставит мировой рекорд 283
  1. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 10931
  2. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6617
  3. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4873
  4. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4011
  5. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3240
  6. ​Если ваш сотрудник получил повестку на сборы – можно компенсировать его зарплату из федерального бюджета 2411
  7. Рамзан Кадыров предложил частично мобилизовать силовиков 2238
  8. ​Ностальгия среди «берёзок» 2223
  9. ​Сургутянка стала участницей известного воспитательного телешоу 2172
  10. В Югре открыли центр помощи тем гражданам, кого ошибочно мобилизовали 1919
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26714
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 10931
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8135
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6617
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5457
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 5145
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4943
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 4873
  9. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4727
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4322

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика