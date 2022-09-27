В Ханты-Мансийске откроется центр поддержки семей мобилизованных

В Ханты-Мансийске откроется центр поддержки семьям мобилизованных. Отмечается, что родным, призванных на частичную мобилизацию, окажут помощь в решении административных и бытовых вопросов. Об этом ura.ru рассказала советник главы Ханты-Мансийска Виктория Белозерова.

«Идет организация центра поддержки семей мобилизованных, но мы его пока назвали центр поддержки военнослужащих. Это будет рабочая группа, которая окажет вообще любую помощь, начиная, допустим, с того, что ребенка в садик устроить, какие-то бюрократические вопросы решить, документы оформить, к врачу отправить, держать связь с Министерством обороны. Мы берем на себя любые вопросы по обеспечению семьи в Ханты-Мансийске по организации их комфортной жизни пока гражданин служит Родине», — сообщила Виктория Белозерова.

Ранее в Югре открыли центр помощи ошибочно мобилизованным граждан.