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В столице Югры пройдет инклюзивный фестиваль чтения

Жителей Ханты-Мансийска приглашают посетить инклюзивный фестиваль

В столице Югры пройдет инклюзивный фестиваль чтения

23 сентября в Ханты-Мансийске пройдет Инклюзивный фестиваль чтения «Чтение – Движение – Творчество», который пройдет с 11.00 до 17:30 в нашей библиотеке по улице Мира. Участниками Фестиваля станет творческая молодежь в возрасте от 18 до 44 лет.

В программе:

- мастер-классы;

- выставка творческих работ молодых людей с ограничениями жизнедеятельности;

- презентация инклюзивных практик и творческих проектов для пользователей с ограничениями жизнедеятельности.

Фестиваль проводится при поддержке Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр поддержки и реализации общественных инициатив «Неравнодушные люди» совместно с Государственной библиотекой Югры на средства гранта губернатора Югры. Подробнее узнать можно здесь.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 74, комментариев: 0
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