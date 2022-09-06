Жителя ХМАО поймали на торговле наркотиков

В Ханты-Мансийске осудили 19-летнего местного жителя, купившего более 350 грамм «синтетики» для дальнейшего распространения в столице Югры. Молодой человек не успел сбыть всю партию наркотиков, но был задержан полицией.

«Расследованием установлено, что 19-летний молодой человек, действуя совместно с иными неустановленными лицами, в декабре 2021 года занимался распространением наркотических средств на территории города. При попытке размещения очередной партии наркотиков обвиняемый задержан сотрудниками полиции. Наркотические средства обнаружены в ходе личного досмотра обвиняемого, обыска по месту его жительства, а также в местах расположения тайников-закладок на территории города», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уголовное дело направлено в суд. За совершенное преступление злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы.