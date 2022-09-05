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Пожилой водитель «Лады» устроил аварию с тремя пострадавшими в Ханты-Мансийске

За выходные в ДТП в Югре пострадали 11 человек

Пожилой водитель «Лады» устроил аварию с тремя пострадавшими в Ханты-Мансийске
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 4 сентября, в Ханты-Мансийске произошла авария, в которой три человека получили травмы. По предварительной информации, пожилой водитель «Лады Приоры» столкнулся с «Маздой» из-за того, что не выбрал безопасную дистанцию.

«В около 18:30 в городе Ханты-Мансийск 60-летний водитель автомобиля «Лада Приора», не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля «Мазда», который совершал поворот налево, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель Лады и два пассажира Мазды получили травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 3 и 4 сентября в округе зарегистрировали восемь ДТП, в которых 11 человек получили травмы.

Напоминаем, ранее в Нефтеюганском районе пожилой водитель спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 138, комментариев: 0
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