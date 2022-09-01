Наталья Комарова посетила открытие школы №9 в Ханты-Мансийске

В День знаний в Ханты-Мансийске торжественно открыли уникальную школу №9 с 25-метровым бассейном и лесом. Учреждение готово принять на обучение 1 056 школьников.

«Эта замечательная школа – подарок вам, Ханты-Мансийску и Югре. Вы получаете 25-метровый бассейн, лаборатории искусства. У вас есть свой лес, где вы сможете получить навыки туриста, создавать и реализовывать экологические проекты. Замечательная библиотека, конечно, столовая. Берите всё, что мы вам передаём», – поздравила учеников новой школы губернатор Югры Наталья Комарова.

Общеобразовательная организация расположена в микрорайоне Учхоз на улице Осенняя. Особенностью учреждения являются необычные дизайнерские и цветовые решения, коворкинг-центр и многое другое.