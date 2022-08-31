Житель Ханты-Мансийска накопил алиментный долг на 3,5 млн рублей

С жителя Ханты-Мансийска взыскали алименты в размере 3,5 млн рублей. Для этого должника ограничили в праве выезда за границу, а затем привлекли его к обязательным работам, сообщает пресс-служба УФССП по ХМАО.

По данным ведомства, мужчина должен был ежемесячно выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего сына ¼ долю дохода. Однако по причинам, не имеющим уважительный характер, он систематически уклонялся от родительских обязанностей, в результате чего образовался крупный долг.

«Сначала должника ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации, а затем установили запреты на регистрационные действия в отношении нескольких единиц транспортных средств и ряда объекта недвижимости. В пользовании мужчины имелось 3 автомобиля и 2 частных дома», - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Затем мужчину привлекли к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил должнику наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Только после этого югорчанин выплатил сыну алиментный долг на общую сумму более 3,5 млн рублей.