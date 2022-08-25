В Ханты-Мансийске мать и сына обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

В Ханты-Мансийске были задержаны 23-летний мужчина и его 46-летняя мать, которые занимались распространением наркотиков. Молодой человек вместе с матерью устроились через мессенджер закладчиками и забирали запрещенные вещества с целью фасовки и дальнейшего распространения путем создания тайников-закладок в городе.

«Всего изъято около 100 граммов мефедрона, предназначенного для сбыты на территории окружной столицы. По месту проживания подозреваемых сотрудниками полиции были изъяты электронные весы и упаковочные материалы. Со слов 46-летней женщины, заниматься данной деятельностью их сподвигла тяжелая финансовая ситуация», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье ‒ лишение свободы до двадцати лет.