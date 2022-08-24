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Вице-мэр Ханты-Мансийска Евгений Родионов ушел в отставку

Евгений Родионов покинул пост замглавы Ханты-Мансийска по состоянию здоровья

Вице-мэр Ханты-Мансийска Евгений Родионов ушел в отставку
Фото: hm.gazprom-neft.ru

Заместитель главы Ханты-Мансийска Евгений Родионов покинул свой пост. Он переезжает в другой регион по состоянию здоровья, сообщили в «Вестнике» со ссылкой на слова уже бывшего вице-мэра.

Напоминаем, Родионов ранее занимал должность начальника управления корпоративных коммуникаций в ООО «Газпромнефть-Хантос», дочерней компании Газпрома. Был депутатом думы Ханты-Мансийского района прошлого созыва. Кроме того, некоторое время он работал корреспондентом в ИА СИА-ПРЕСС.

На должность заместителя главы Ханты-Мансийска его назначили в феврале 2022 года. В администрации он отвечал за связи с общественностью, кадровую службу и туризм. Также чиновник курировал управления опеки и попечительства, кадровой и муниципальной службы, информатизации, общественных связей и МБУ «Городской информационный центр» и «Управление по развитию туризма и внешних связей».


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Сегодня в 15:11, просмотров: 107, комментариев: 0
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