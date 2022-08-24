Югорчанин показал обнаруженное в лесу дерево с лифчиками

Житель Ханты-Мансийска рассказал, что пошел в лес за грибами и обнаружил там увешанное бюстгальтерами дерево. Фото с места он опубликовал в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пошел в лес за грибами, нашел растение лифчиков. В общем, дамы, меняю ведро лифчиков на ведро грибов», — написал автор снимка.

Комментаторы высказали свои предположения, откуда в лесу взялось дерево с лифчиками: «Когда-то здесь закопали косточку лифчика, вот что из него выросло», «Это просто туристы вещи сушат, вымокли», «Это секта ведьм у бабы Яги». Впрочем, нашлись и те, кто не поверил в находку югорчанина. «Нет в нашем городе такого леса», - написала одна из горожанок.