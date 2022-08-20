Тренер из Ханты-Мансийска отличился на соревнованиях по экстремальному заплыву

Тренер из Ханты-Мансийска Андрей Шабаршов занял третье место в общем мировом зачете заплывов X-Waters. На счету югорчанина 6 058 очков, отставание от второго места — всего 100 баллов. Спортсмен принял участие в 8 заплывах, в которых одержал три победы в абсолюте.

Напомним, что «X-Waters» – это серия соревнований по плаванию на открытой воде, которая носит неофициальный статус чемпионата мира. Заплывы проходят в течение года в разных городах и странах. В столице ХМАО также проходили соревнования – в ходе них Андрей Шабаршов занял третье место на дистанции в два километра.