В речпорту Ханты-Мансийска утонул местный житель

Накануне, 11 августа, в Ханты-Мансийске 42-летний мужчина решил искупаться на набережной столицы Югры и утонул. Как сообщает ГИМС МЧС России по ХМАО в соцсетях, мужчина нырнул в воду и его затянуло течением под понтон. Тело мужчины до сих пор не найдено.

«Уважаемые жители округа, соблюдайте правила безопасного поведения на воде! Речпорт - это не место для купания, это акватория предназначенная для движения судов!» ‒ отметили в соцсетях ведомства.