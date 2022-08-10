Субботник пройдет в Ханты-Мансийске рядом с Южным кладбищем

В Ханты-Мансийске в четверг, 11 августа, пройдет субботник. Принять в нем участие приглашают жителей города.

Организатором субботника выступил Станислав Панов, известный в городе как один из инициаторов проекта «Чугас объединяет сообщества».

«Приглашаю всех присоединиться к субботнику в Ханты-Мансийске. В пятницу и субботу обещают дожди, поэтому надо успевать пораньше. Например, в этот четверг в 18.30 возле Южного кладбища. Убирать будем в лесу рядом», - написал Станислав

Место и время встречи - 18:30 около Южного кладбища.