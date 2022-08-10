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​Жителей Ханты-Мансийска зовут на субботник в лес рядом с кладбищем

Субботник пройдет в Ханты-Мансийске рядом с Южным кладбищем

​Жителей Ханты-Мансийска зовут на субботник в лес рядом с кладбищем
Станислав Панов / vk.com

В Ханты-Мансийске в четверг, 11 августа, пройдет субботник. Принять в нем участие приглашают жителей города.

Организатором субботника выступил Станислав Панов, известный в городе как один из инициаторов проекта «Чугас объединяет сообщества».

«Приглашаю всех присоединиться к субботнику в Ханты-Мансийске. В пятницу и субботу обещают дожди, поэтому надо успевать пораньше. Например, в этот четверг в 18.30 возле Южного кладбища. Убирать будем в лесу рядом», - написал Станислав

Место и время встречи - 18:30 около Южного кладбища.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 111, комментариев: 0
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