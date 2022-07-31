Очевидцы спасли тонущего мужчину в Ханты-Мансийске

Мужчина едва не утонул в Ханты-Мансийске. Инцидент произошел в дневное время накануне, 30 июля, в районе ВНСС, сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.

«Мужчина купался и в какой-то момент перестал двигаться. Очевидцы происшествия его достали из воды и оказали первую помощь, вызвали спасателей. Скорая помощь отвезла пострадавшего в бессознательном состоянии в больницу», - рассказали в ведомстве.

Всего в ХМАО с 1 июня при купании в необорудованных местах погибли 13 человек, в том числе четверо детей. В двух случаях югорчан удалось спасти.

Чтобы отдых у воды не превратился в трагедию, спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения.