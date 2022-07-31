16+
Логотип Сиапресс
USD  61,3101   EUR  62,5695  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Ханты-Мансийске спасли тонущего мужчину

Очевидцы спасли тонущего мужчину в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске спасли тонущего мужчину
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре / vk.com

Мужчина едва не утонул в Ханты-Мансийске. Инцидент произошел в дневное время накануне, 30 июля, в районе ВНСС, сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.

«Мужчина купался и в какой-то момент перестал двигаться. Очевидцы происшествия его достали из воды и оказали первую помощь, вызвали спасателей. Скорая помощь отвезла пострадавшего в бессознательном состоянии в больницу», - рассказали в ведомстве.

Всего в ХМАО с 1 июня при купании в необорудованных местах погибли 13 человек, в том числе четверо детей. В двух случаях югорчан удалось спасти.

Чтобы отдых у воды не превратился в трагедию, спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:18, просмотров: 261, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Муниципалитетам Югры раздали 200 млн рублей за хорошую работу 985
  2. Сургутяне сообщили о демонтаже двадцатилетнего недостроя на Мелик-Карамова 876
  3. На югорской трассе обнаружили молодого мотоциклиста без сознания и с амнезией 638
  4. Больше ста случаев ковида выявлено в Югре за сутки 608
  5. Долг авиакомпании ЮТэйр вырос на пять миллиардов 557
  6. Сургутяне увидят оперу Рахманинова в исполнении столичных артистов 510
  7. Что делать, если нет денег на оплату кредита? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 500
  8. Сургутянам покажут две классические сказки на новый лад 489
  9. В лесах Сургута вырос риск пожара 480
  10. Самые большие траты на содержание чиновников оказались у Сургутского района 479
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2981
  2. ​В Югре произошел скачок заболеваемости энтеровирусом 1636
  3. ​Ниже среднего 1579
  4. ​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей 1546
  5. ​В Сургуте ищут мальчика, который не вернулся из игрового клуба // ОРИЕНТИРОВКА 1532
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 1529
  7. Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева 1524
  8. ​В Ханты-Мансийске буксировали самолет авиакомпании Utair 1491
  9. В Нижневартовске мигрант устроил дебош в магазине и негативно высказывался о войсках РФ 1402
  10. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 1357
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5879
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 5048
  3. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 4069
  4. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 4014
  5. У кого что болит 3780
  6. Лебединая верность 3778
  7. Кондаковы 3408
  8. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3139
  9. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2981
  10. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 2923

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика