Глава Ханты-Мансийска занял седьмую позицию в Национальном рейтинге

Мэр Ханты-Мансийска Максин Ряшин занял седьмое место в Национальном топе глав городов. Свою позицию он продолжает удерживать на протяжении полугода. Информация об этом появилась на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам июня и июля 2022 года.

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Казани Ильсур Метшин и глава Тюмени Руслан Кухарук. Кстати, в данном рейтинге Ряшин – единственный мэр из Югры.

Напомним, что ранее Минстрой признал Ханты-Мансийск и Сургут признали одними из «умных» городов России.