У самолета Utair случился помпаж двигателя во время взлета

Инцидент произошел вечером 27 июля в аэропорту Ханты-Мансийска. Об этом сообщают в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Самолет Ан-24 авиакомпании Utair следовавший по маршруту в Сургут, так и не смог преодолеть взлетную полосу. Командир воздушного судна принял решение выключить двигатели и при помощи буксира вернутся на стоянку. Как оказалось, причиной послужил помпаж двигателя, что означает нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя.

Всего на борту самолета находилось 17 пассажиров и 6 членов экипажа.