Чемпионат рыбалки «Клевый берег» пройдет в Ханты-Мансийске в начале сентября

В Ханты-Мансийске 3-4 сентября пройдет Чемпионат любительской и профессиональной рыбалки «Клевый берег». В рамках мероприятия состоятся профессиональные и любительские соревнования по рыбной ловле, а для семей рыбаков подготовят культурно-развлекательную программу, сообщают организаторы.

Изначально чемпионат планировалось провести 13 и 14 августа, но после многочисленных просьб «Клевый берег» перенесли на начало сентября. К этому времени югорчане должны вернуться из отпусков.

Заявки на участие принимаются от всех желающих до 31 августа включительно. Подробности можно найти в официальной группе «Клевого берега» в соцсети «ВКонтакте».

Впервые чемпионат состоялся в 2019 году и собрал на своей территории сотни людей не только из Ханты-Мансийска, но и из других муниципалитетов Югры. В 2022 году мероприятие внесли в календарь спортивных мероприятий региона.