Пять теплых остановок с информационным табло появятся в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске станет на 5 теплых остановок больше. Как сообщает пресс-служба администрации города, для монтажа новых павильонов уже залили фундамент. Внутри комплексов разместят информационное табло и кнопку вызова «112».

На территории окружной столицы уже установлены 7 таких остановок. Горожане, отмечают в мэрии, положительно оценили эти комплексы и попросили добавить их на других маршрутах.

По словам руководителя проекта Андрея Варлакова, новые остановочные комплексы будут другого формата. «Мы его изменили, так как обратили внимание, что люди ожидают общественный транспорт как внутри павильона, так и снаружи. Поэтому у нас будет остановка двух типов: открытая и закрытая. Во второй будет тепло зимой и прохладно летом», - рассказал специалист.