16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2198   EUR  61,0032  

Новости

Больше новостей
В связи с ростом цен вы...

сократили покупки 60.7%

увеличили траты 26.2%

не знаю 13.1%

Всего голосов: 107

Комментировать
0
Вы проходите регулярную диспансеризацию?

Да 33.3%

Нет 66.7%

Всего голосов: 99

Комментировать
0
Вы смотрите в ближайшее будущее...

с оптимизмом 51.7%

с пессимизмом 40%

не знаю 8.3%

Всего голосов: 145

Комментировать
0
Больше опросов

​Пять новых теплых остановок появятся в Ханты-Мансийске

Пять теплых остановок с информационным табло появятся в Ханты-Мансийске

​Пять новых теплых остановок появятся в Ханты-Мансийске
"Ханты-Мансийск | Онлайн" / vk.com

В Ханты-Мансийске станет на 5 теплых остановок больше. Как сообщает пресс-служба администрации города, для монтажа новых павильонов уже залили фундамент. Внутри комплексов разместят информационное табло и кнопку вызова «112».

На территории окружной столицы уже установлены 7 таких остановок. Горожане, отмечают в мэрии, положительно оценили эти комплексы и попросили добавить их на других маршрутах.

По словам руководителя проекта Андрея Варлакова, новые остановочные комплексы будут другого формата. «Мы его изменили, так как обратили внимание, что люди ожидают общественный транспорт как внутри павильона, так и снаружи. Поэтому у нас будет остановка двух типов: открытая и закрытая. Во второй будет тепло зимой и прохладно летом», - рассказал специалист.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:43, просмотров: 118, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Арбузный» киоск в Сургуте демонтировали 695
  2. Лес в ХМАО затопило нефтью 620
  3. ​Молодые сургутяне взяли золото и бронзу в первенстве России по бильярду 612
  4. Квартира для семьи в ипотеку под 1,8% в 2022 году 588
  5. 23 объекта образования отремонтируют в Сургуте до 2023 года 587
  6. ​26 многоквартирников строятся в Ханты-Мансийске 583
  7. ​Еще пять сургутских домов подключат к газу в этом году 579
  8. Житель Лангепаса наблюдал за бывшей женой через скрытую камеру и попал под статью 566
  9. ​Несостоявшийся вор попался на краже по селфи 546
  10. The Hatters и Ёлка выступят на форуме УТРО в Ханты-Мансийске 505
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2621
  2. «Хабуровские» – значит Завьяловы 1880
  3. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 1806
  4. ​Набережную Саймы курировали те же чиновники, что разрешали «777» и шиномонтажки на Бардаковке. Чего вы ждали? 1678
  5. ​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы 1511
  6. ​В Югре произошел скачок заболеваемости энтеровирусом 1382
  7. ​Всё и сразу. Что такое комплексное развитие территорий и как оно изменит строительство в Сургуте 1376
  8. ​Сургутский бизнесмен устроил из остановки киоск с арбузами 1291
  9. ​Нужно провести ревизию всех заборчиков и оградок Сургута и снести все, что не попадает под нормы благоустройства 1278
  10. ​Новые сургутские заборы: не решаем проблему, а добавляем новую к старой 1276
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5672
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4696
  3. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4682
  4. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3859
  5. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3645
  6. У кого что болит 3533
  7. Лебединая верность 3532
  8. Кондаковы 3128
  9. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2941
  10. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 2699

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика