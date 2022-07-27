Группа The Hatters сыграет на закрытии форума УТРО в Ханты-Мансийске

Российская рок-группа The Hatters выступит на закрытии форума уральской молодежи УТРО в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил мэр города Максим Ряшин.

«Принять участие в мероприятиях смогут все желающие хантымансийцы. 1 августа на открытие форума пройдет концерт с участием певицы Ёлки и группы Dabro, 9 августа выступит команда КВН, 7 августа - спортивный забег, а 10 августа – на закрытии форума – выступит группа The Hatters», - написал глава Ханты-Мансийска в своих соцсетях, уточнив, что вход на мероприятия будет свободный.

Форум УТРО пройдет в окружной столице с 1 по 10 августа. Он соберет 300 участников, 50 экспертов и 100 журналистов. Базой проведения форума станет Археопарк. Здесь уже установлены шатры для проведения обучающих мероприятий, пленарной сессии, участников-регионов и монтируется сцена.