66 объектов возводятся в Ханты-Мансийске, в том числе 26 многоквартирных домов

На территории Ханты-Мансийска возводятся 66 объектов, в том числе 26 многоквартирных жилых домов, 5 зданий социального назначения, 26 коммерческих объектов, 8 объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. Об этом говорится в отчете о градостроительном потенциале и реализации программ по улучшению жилищных условий граждан, который мэр города Максим Ряшин представил губернатору Югры Наталье Комаровой.

«Годовой план ввода жилья – 110 тысяч м², в том числе: 15 многоквартирников площадью 85 тысяч м² и 25 тысяч квадратов индивидуальных жилых домов. 14 территорий общей площадью 78 га определены под комплексное развитие. В этом году начнется реализация первого проекта в границах улиц: Чехова – Строителей – Шевченко – Менделеева», - сообщает пресс-служба мэрии Ханты-Мансийска.

Также в в окружной столице продолжается строительство трех школ общей мощностью 3400 ученических мест и реконструкция двух детских садов вместимостью 530 мест на «Учхозе» и «СУ-967».