Три девушки из столицы Югры прибрали набережную от мусора

Три жительницы Ханты-Мансийска прибрались на городской набережной. Результат девушки опубликовали в местном городском сообществе, отметив, что полностью избавить территорию от мусора у них не получилось.

«Три девушки, два часа работы, две упаковки мешков. Мы смогли очистить только примерно 20% от намеченного фронта. Задача оказалась непосильной. Огромная просьба к администрации города и «Югре-Экологии» организовать вывоз собранного мусора. А в идеале установить возле спуска с набережной мусорный бак, так как большая часть отходов – последствия пикников», – написала автор поста.

Горожанка также попросила своих земляков брать с собой мусорные пакеты, чтобы не засорять территорию отходами.